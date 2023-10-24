Судан
Бодо Бородо. Путешествия
1-й сезон
Судан

Бодо Бородо. Путешествия (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

9.22020, Судан
Мультсериалы, Комедия0+
1-й сезон

О сериале

Познавательный мультфильм о смешном человечке Бодо, который хочет научить детей путешествовать, но выясняет, что они знают об окружающем мире больше, чем он сам. Бодо Бородо — самый веселый учитель на свете. Каждый раз он придумывает новые приключения — полет на воздушном шаре в Австралию, покорение пирамиды Хеопса, измерение Великой Китайской стены и изучение технологии производства тростникового сахара на Кубе. Вот только знает Бодо не больше, а иногда даже меньше детей, и его подопечным часто приходится объяснять ему природу тех или иных явлений и механизмов. Бодо изучит, как получить визу, почему на небе появляется Северное сияние, и даже попытается стать Дедом Морозом. Узнавать новое с героями мультика поможет «Бодо Бородо. Путешествия» — все серии доступны онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
4 мин / 00:04

