Блеск и слава Древнего Рима. Серия 1
Wink
Детям
Блеск и слава Древнего Рима
1-й сезон
1-я серия

Блеск и слава Древнего Рима (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Блеск и слава Древнего Рима. Серия 1
Документальный6+

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О сериале

Все древние культуры стекались в великое озеро по имени Рим, колыбель западной цивилизации. Самое известное сооружение времeн Римской империи — величественный Колизей. Но не все аспекты еe истории триумфальны: разрушительное извержение Везувия в 79 году унесло тысячи жизней.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

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