Блеск и слава Древнего Рима
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Блеск и слава Древнего Рима

Блеск и слава Древнего Рима (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Блеск и слава Древнего Рима 1 сезон
Документальные6+

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Сюжет

Все древние культуры стекались в великое озеро по имени Рим, колыбель западной цивилизации. Самое известное сооружение времeн Римской империи — величественный Колизей. Но не все аспекты еe истории триумфальны: разрушительное извержение Везувия в 79 году унесло тысячи жизней.

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