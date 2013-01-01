Бизнес и Путешествия. Jack of All Trades. Серия 4
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Бизнес и Путешествия
11-й сезон
4-я серия

Бизнес и Путешествия (сериал, 2013) сезон 11 серия 4 смотреть онлайн

7.42013, Jack of All Trades
Business & Travelling0+
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Сюжет

Знаете ли вы как рассказать парикмахеру, какую прическу вы хотите? А как объяснить дантисту, какая от него нужна помощь? Мы поможем вам в этом и многом другом! Узнайте как общаться с представителями разных профессий и какую лексику при этом использовать с нашей новой программой Jack of all trades!

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