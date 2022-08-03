BFF. Пушистые друзья (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.62021, BFF. Пушистые друзья. Серия 3
Мультсериалы18+
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О сериале
В чeм секрет трогательной и волшебной дружбы очаровательной команды BFF? У каждой подружки и еe пушистого питомца свои интересы и сильные стороны, которые они спешат продемонстрировать. Каждый день готовит им новое приключение: от научной ярмарки и съeмок музыкального клипа до путешествия в Волшебную Страну и сражения с растениями-монстрами.