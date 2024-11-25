Без права на любовь (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но волей судьбы Ира умирает при родах, а Катя теряет ребёнка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорождённой дочки, и для Кати это становится спасением. Она привязывается к ребёнку и Павлу, который помогает Кате пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка.



Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребёнок умер и она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать её в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о тёмном прошлом Кати, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы доказать невиновность и спасти любимого.

