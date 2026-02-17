WinkСериалыБЕТСИТИ Fight Nights 1331-й сезонБуторин vs Цолоев
2026, Буторин vs Цолоев
Спортивный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
БЕТСИТИ Fight Nights 133 (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+11 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 1
- 18+10 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 2
- 18+14 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 4
- 18+11 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 5
- 18+10 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 6
- 18+12 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 7
- 18+33 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 10
- 18+41 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 11
- 18+62 мин
БЕТСИТИ Fight Nights 133
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Смотрите Бетсити Fight Nights 133 и узнаете имя нового чемпиона в полусреднем весе! Дивизион не стоит на месте, пока чемпион Александр Сарнавский готовится к своей первой защите в 77 кг., одна из главных звезд Fight Nights Бабули Цолоев получил свой титульный шанс против топовой оппозиции. Они с Максимом Буториным разыграли пояс временного чемпиона в главном событии Бетсити Fight Nights 133. Также на турнире в Назрани выступили топы легкого веса: Тимур Нагибин и Ахмед Алиев, настоящий нокаутер Халил Амир и звездный Руслан Белхароев.