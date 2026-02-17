БЕТСИТИ Fight Nights 133 (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Смотрите Бетсити Fight Nights 133 и узнаете имя нового чемпиона в полусреднем весе! Дивизион не стоит на месте, пока чемпион Александр Сарнавский готовится к своей первой защите в 77 кг., одна из главных звезд Fight Nights Бабули Цолоев получил свой титульный шанс против топовой оппозиции. Они с Максимом Буториным разыграли пояс временного чемпиона в главном событии Бетсити Fight Nights 133. Также на турнире в Назрани выступили топы легкого веса: Тимур Нагибин и Ахмед Алиев, настоящий нокаутер Халил Амир и звездный Руслан Белхароев.

