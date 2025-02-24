Хасбулатов vs Шибзухов
БЕТСИТИ Fight Nights 126
БЕТСИТИ Fight Nights 126 (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12025, Хасбулатов vs Шибзухов
Спортивный, Спортивный18+

1-й сезон

Смотрите на Wink турнир Fight Nights 126 и долгожданный бой за титул- Бикрев vs Дазаев! В со-главном событии наконец состоялся бой Сарнавский vs Мартинс. А еще в этом карде нас ждет выступление Ингушского Халка (Бабули Цолоева), битва человека-мема Михаила Газаева против молодого и горячего Омара Алиева. Смотрите все бои Fight Nights 126 на Wink!

Спортивный
18 мин / 00:18

