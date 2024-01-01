Бэтмен: Крестоносец в плаще. Сезон 1. Серия 1
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Бэтмен: Крестоносец в плаще
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1-я серия

Бэтмен: Крестоносец в плаще (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Бэтмен: Крестоносец в плаще. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Криминал18+

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О сериале

Готэм погряз в преступности и порой кажется, что полиция не в силах поддерживать порядок в городе. Но у добропорядочных жителей ещё теплятся мысли о светлом будущем, ведь из боли и надежды в Готэме родился свой супергерой — Бэтмен. Этот жёсткий, но справедливый тёмный рыцарь отдает все свои силы на борьбу с преступностью, и когда жители города видят на ночном небе символ Бэтмена, они понимают, что ещё не всё потеряно.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал

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