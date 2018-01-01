Бэтмен: Крестоносец в плаще (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Готэм погряз в преступности и порой кажется, что полиция не в силах поддерживать порядок в городе. Но у добропорядочных жителей ещё теплятся мысли о светлом будущем, ведь из боли и надежды в Готэме родился свой супергерой — Бэтмен. Этот жёсткий, но справедливый тёмный рыцарь отдает все свои силы на борьбу с преступностью, и когда жители города видят на ночном небе символ Бэтмена, они понимают, что ещё не всё потеряно.



Сериал Бэтмен: Крестоносец в плаще 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.