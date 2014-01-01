Эта серия пока недоступна
Бессердечные (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Датская мистическая драма от авторов «Моста» и «Убийства». Близнецы Себастьян и Софи росли без родителей и мечтают узнать, кем они были. Годы поисков приводят сбежавших из приюта брата и сестру в элитный интернат, где они остаются жить и учиться. Вокруг Софи и Себастьяна начинает твориться какая-то чертовщина: другие ученики испытывают необъяснимый упадок сил, пообщавшись с ними, а среди жителей близлежащих территорий растет число странных смертей. Какую тайну скрывают близнецы и удастся ли им начать с чистого листа, расскажет сериал «Бессердечные» (2014), который на Wink вы можете смотреть онлайн.
Сериал Бессердечные 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- НАРежиссёр
Наташа
Артю
- КМРежиссёр
Каспар
Мунк
- СЙАктёр
Себастьян
Йессен
- ЮЗАктриса
Юлия
Зангенберг
- НКАктёр
Николай
Коперникус
- Актёр
Эллан
Хайд
- ФДАктриса
Фредерикке
Даль Хансен
- ДКАктриса
Джули
Кристиансен
- ДГАктриса
Джули
Грундтвиг
- ТЭАктёр
Томас
Эрнст
- КРАктриса
Катрин
Розенталь
- МБАктриса
Мари
Бода
- НШСценарист
Николай
Шерфиг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- ММСценарист
Миккель
Мюнх-Фальс
- ФБХудожница
Фелиция
Банг
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис