Бесплатный лук. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Бесплатный лук
1-й сезон
11-я серия

Бесплатный лук (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

6.62018, Бесплатный лук. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Бесплатный лук» - это проект, в котором самые хитрые модники страны попытаются обмануть настоящих экспертов моды!

В каждом выпуске примут участие три популярных стилиста и три игрока. Задача игроков – собрать два стильных лука так, чтобы никто из стилистов не угадал его настоящую стоимость. После показа каждого образа, стилисты озвучивают его предполагаемую стоимость. Разницу от суммы, названной стилистом, и реальной стоимости лука игрок получает в виде баллов. В финале участник, заработавший наибольшее количество баллов, получает в подарок модный лук от проигравшего стилиста.

Сериал Бесплатный лук 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг