Бесплатный лук (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

2018, Бесплатный лук. Сезон 1. Серия 11
Сезоны и серии
О сериале
«Бесплатный лук» - это проект, в котором самые хитрые модники страны попытаются обмануть настоящих экспертов моды!
В каждом выпуске примут участие три популярных стилиста и три игрока. Задача игроков – собрать два стильных лука так, чтобы никто из стилистов не угадал его настоящую стоимость. После показа каждого образа, стилисты озвучивают его предполагаемую стоимость. Разницу от суммы, названной стилистом, и реальной стоимости лука игрок получает в виде баллов. В финале участник, заработавший наибольшее количество баллов, получает в подарок модный лук от проигравшего стилиста.
