Береговая охрана. Сезон 1. Серия 14
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Береговая охрана (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

8.12019, Береговая охрана. Сезон 1. Серия 14
Боевики, Триллеры18+

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Сюжет

Ван Маньтин (Ребекка Лим), начальник прибрежного патруля, следит за безопасностью границы. Эффективный, но жесткий лидер, за свою карьеру она раскрыла множество дел о контрабанде. К ее команде присоединяются новобранцы, но из-за ее стиля руководства часто возникают конфликты. Сможет ли Ван заручиться поддержкой команды при своем серьезном подходе?

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