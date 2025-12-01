Бен Уиттакер vs Бенджамин Гавази (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Величайший талант поколения готовится ломать очередного соперника. И это не мы решили так лестно отозваться о Бене Уиттакере, а главный боксерский промоутер мира Эдди Хирн. Британский боец действительно впечатляет – за три с лишним года карьеры он успел завоевать несколько титулов и занять девятое место в рейтинге полутяжелого веса WBC. Следующая ступень – поединок против Бенджамина Гавази за серебряный пояс организации. Победа откроет еще более насыщенные горизонты для Уиттакера. Оправдает ли он безграничные ожидания спортивного мира?

