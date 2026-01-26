Бахрам Муртазалиев vs Джош Келли (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Элиф Нур Турхан vs Тайла Генцен
Бахрам Муртазалиев vs Джош Келли
Спортивный18+
Российский чемпион мира IBF в первом среднем весе выходит на вторую защиту титула! Непобедимый Бахрам Муртазалиев завоевал пояс в апреле 2024 года в поединке с Джеком Кулкаем и успел единожды отстоять его против Тима Цзю – в обоих случаях все заканчивалось нокаутом. Новым претендентом выбран первый номер рейтинга WBO Джош Келли. Серьезная проверка для нокаутера из России, с которой, впрочем, он точно может справиться.

Спортивный
40 мин / 00:40

