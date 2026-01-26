Бахрам Муртазалиев vs Джош Келли (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Российский чемпион мира IBF в первом среднем весе выходит на вторую защиту титула! Непобедимый Бахрам Муртазалиев завоевал пояс в апреле 2024 года в поединке с Джеком Кулкаем и успел единожды отстоять его против Тима Цзю – в обоих случаях все заканчивалось нокаутом. Новым претендентом выбран первый номер рейтинга WBO Джош Келли. Серьезная проверка для нокаутера из России, с которой, впрочем, он точно может справиться.



