Автошкола Дайджест (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Герои «Автошколы» официально признаны безнадежными: на счету у «блондинок» и «чайников» десятки проваленных экзаменов в ГАИ. Но шутки кончились: теперь перевоспитанием пешеходов займутся матерые профессионалы. За четыре недели стажеры должны усвоить ПДД, пройти испытания на учебных площадках и дорогах общего пользования. Главный принцип «Автошколы» звучит довольно странно: худшие остаются, лучшие уходят. Дело в том, что самые прилежные ученики каждую неделю будут отправляться на экзамен в ГАИ прямо со съемочной площадки. В это время двоечники продолжат изводить инструкторов, сшибая клумбы, царапая бамперы, путая «право» и «лево». Не отпустим, пока не выучим!

