Автосемейка Вилзи (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Увлекательный мультсериал о веселом семействе грузовичков, с которыми никогда не бывает скучно. Супруги Вилзи живут душа в душу и воспитывают троих детей – сына Бруми, дочку Вруми и младшенького Плюмбума. Пока мама занимается своим любимым делом – готовит вкусные сюрпризы, Вруми и Бруми смотрят мультики и придумывают разнообразные шалости, а дедушка Ковш старается направить энергию непосед в мирное русло и приобщить к развивающим играм малыша Плюмбума. Впереди наших героев ждет много удивительных открытий, за которыми юным зрителям будет очень интересно и весело наблюдать.





