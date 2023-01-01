Автосемейка Вилзи (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

WinkДетямАвтосемейка Вилзи1-й сезон10. Новый год
8.12023, 10. Новый год
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Сезоны и серии
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 1
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 2
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 3
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 4
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 5
- 0+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 6
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 7
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 8
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 9
- 0+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 10
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 11
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 12
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 13
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 14
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 15
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 16
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 17
- 0+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 18
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 19
- 0+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 20
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 21
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 22
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 23
- 0+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 24
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 25
- 0+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Увлекательный мультсериал о веселом семействе грузовичков, с которыми никогда не бывает скучно. Супруги Вилзи живут душа в душу и воспитывают троих детей – сына Бруми, дочку Вруми и младшенького Плюмбума. Пока мама занимается своим любимым делом – готовит вкусные сюрпризы, Вруми и Бруми смотрят мультики и придумывают разнообразные шалости, а дедушка Ковш старается направить энергию непосед в мирное русло и приобщить к развивающим играм малыша Плюмбума. Впереди наших героев ждет много удивительных открытий, за которыми юным зрителям будет очень интересно и весело наблюдать.
