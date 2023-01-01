Автосемейка Вилзи (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

10. Новый год
Автосемейка Вилзи
1-й сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Увлекательный мультсериал о веселом семействе грузовичков, с которыми никогда не бывает скучно. Супруги Вилзи живут душа в душу и воспитывают троих детей – сына Бруми, дочку Вруми и младшенького Плюмбума. Пока мама занимается своим любимым делом – готовит вкусные сюрпризы, Вруми и Бруми смотрят мультики и придумывают разнообразные шалости, а дедушка Ковш старается направить энергию непосед в мирное русло и приобщить к развивающим играм малыша Плюмбума. Впереди наших героев ждет много удивительных открытий, за которыми юным зрителям будет очень интересно и весело наблюдать.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг