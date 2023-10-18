Аварец. Сезон 1. Серия 1
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Аварец
1-й сезон
1-я серия
9.32023, Аварец. Сезон 1. Серия 1
Документальный18+

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Аварец (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Документальный фильм о знаменитом аварском поэте Расуле Гамзатове, его пути к всемирной славе и влиянии на современную культуру. Сегодня стены многоквартирных домов Махачкалы покрывают картины по мотивам произведений Расула Гамзатова. Художники вдохновляются его работами, а песня «Журавли» на его стихи давно живет своей жизнью и обрела популярность даже в далекой Японии. Именно благодаря ей имя Гамзатова стало широко известно, но наследие поэта гораздо шире. Члены его семьи, односельчане, а также современные писатели, поэты и литературоведы попробуют переосмыслить творчество Расула Гамзатова. Кроме того, простые аварцы прочитают его поэзию на родном языке — так, как она задумывалась автором. Познакомиться с феноменом великого поэта из маленького дагестанского аула поможет документальный сериал «Аварец» 2023 года — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
33 мин / 00:33

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