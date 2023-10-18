Документальный фильм о знаменитом аварском поэте Расуле Гамзатове, его пути к всемирной славе и влиянии на современную культуру. Сегодня стены многоквартирных домов Махачкалы покрывают картины по мотивам произведений Расула Гамзатова. Художники вдохновляются его работами, а песня «Журавли» на его стихи давно живет своей жизнью и обрела популярность даже в далекой Японии. Именно благодаря ей имя Гамзатова стало широко известно, но наследие поэта гораздо шире. Члены его семьи, односельчане, а также современные писатели, поэты и литературоведы попробуют переосмыслить творчество Расула Гамзатова. Кроме того, простые аварцы прочитают его поэзию на родном языке — так, как она задумывалась автором. Познакомиться с феноменом великого поэта из маленького дагестанского аула поможет документальный сериал «Аварец» 2023 года — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе.

