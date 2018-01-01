Атомикрон. Сезон 1. Серия 12
Wink
Детям
Атомикрон
1-й сезон
12-я серия

Атомикрон (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.42018, Atomicron
Мультсериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

13 миллиардов лет назад взрыв создал Вселенную. Родились звезды, планеты и галактики. Но что находится за центром Вселенной? Точка соприкосновения между миром материи и антиматерии, границей между добром и злом! Эта точка скрывает самую большую загадку космоса: атомы, микроскопические планеты, которые ведут самые маленькие битвы всех времен.

Сериал Атомикрон 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг