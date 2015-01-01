Асы Аляски (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыАсы Аляски1-й сезон5-я серия
8.12015, Alaska's Ultimate Bush Pilots
Полеты сквозь дождь, туман или мокрый снег для перевозки продуктов, припасов или туристов с местными жителями. В самые дальние уголки для пилота Кадьяка не составляет труда. Тысячи искателей приключений стекаются на остров Кадьяк, чтобы познакомиться с дебрями Аляски во время охоты, рыбалки и экспедиций по наблюдению за дикой природой. Чтобы узнать выживут ли они и о летных приключениях героев надо смотреть сериал «Асы Аляски» в хорошем качестве на Wink.
