Арсенал на продажу (сериал, 2023) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Крупнейший в мире коллекционер военной техники Брюс Кромптон из Великобритании – автор и ведущий шоу «Арсенал на продажу» – покупает и ремонтирует оружие времен Второй мировой войны. Вместе со своей командой он готов отправиться по любым местам боевой славы, чтобы добыть редкий экземпляр танка, миномета или гаубицы. Он способен отреставрировать практически любой кусок ржавого металла, чтобы превратить его в ценный военный артефакт, а потом выгодно его продать. Что уж говорить, он даже смог отыскать нерабочую бомбу и сирены, которыми пользовались в люфтваффе, а также купить шпионское оборудование, которым пользовались британские спецслужбы в то время, как Ян Флеминг стал писать серию книг про Джеймса Бонда.



