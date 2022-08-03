Angry Birds Toons (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Angry Birds Toons. Сезон 3. Серия 8
Angry Birds Toons
3-й сезон
8-я серия

Angry Birds Toons (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 8

2015, Angry Birds Toons!
Мультсериалы6+

Остроумный мультсериал о приключениях персонажей популярной мобильной игры. Стая злых птичек под руководством харизматичного вожака Реда вынуждена постоянно обороняться от своих соседей по острову — гадких зелeных свиней, которые покушаются на потомство героев в надежде пожарить яичницу.

Финляндия
Мультсериалы
Full HD
2 мин / 00:02

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb