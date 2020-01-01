Angry Birds. Истории рогатки (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.42020, Angry Birds Slingshot Stories
Мультсериалы, Семейный6+
О сериале
Альтернативный взгляд на все события, происходящие между уровнями и за кулисами игр Angry Birds: куда пропадают свиньи после уничтожения на уровне, как создаются постройки свиней и как птицы реагируют на действия игрока.
СтранаФинляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb