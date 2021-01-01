Андреа Ли vs Антонина Шевченко
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UFC 262
1-й сезон
Андреа Ли vs Антонина Шевченко

UFC 262 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Макл Чендлер дебютировал в UFC, нокаутировав в первом раунде Дэна Хукера, и сразу же попал на четвертую строку рейтинга легкого дивизиона. В титульной схватке за вакантный пояс он сразился с Чарльзом Оливейрой (#3 рейтинга), идущим на серии из 8 побед. Со-главным событием стал бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Бенэилом Дариушем.

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Жанр
Спорт
Время
43 мин / 00:43

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