UFC 262 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Toyota Center, 16 мая —турнир UFC 262 Оливейра vs Чендлер в 03:00 (МСК)!



Главное событие турнира — настоящий подарок: два опытных легковеса Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер сойдутся в титульном бое, чтобы выяснить, кто из них станет первым чемпионом после ухода из UFC Хабиба Нурмагомедова!



Главный кард:

1. Чарльз Оливейра vs Майкл Чендлер — легкий вес;

2. Тони Фергюсон vs Бенэил Дариуш —легкий вес;

3. Кэтлин Чукагян vs Вивьен Арауджо — женский наилегчайший вес;

4. Шейн Бургос vs Эдсон Барбоза —полулегкий вес;

5. Мэтт Шнелл vs Рожерио Бонторин —легчайший вес.



Прелимы:

1. Роналдо Соуза vs Андре Муниз —средний вес;

2. Ландо Ванната vs Майк Гранди —полулегкий вес;

3. Андреа Ли vs Антонина Шевченко —женский наилегчайший вес;

4. Джордан Райт vs Джейми Пикетт —средний вес.



