AMC Fight Nights 118 (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

2023, Алиев vs Сулумов
Спортивный
О сериале
Кульминацией 118-го турнира организации стала схватка экс-чемпиона AMC Fight Nights Ахмеда Алиева с одним из лидеров легкой весовой категории Мухаммадом Сулумовым.