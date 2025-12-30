Аманда Серрано vs Рейна Теллес (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Исторический бой, который значительно повлияет на судьбу женского бокса в целом. Легендарная Аманда Серрано, которая становилась чемпионкой мира аж в семи весовых категориях, выйдет защищать титулы полулегкого дивизиона WBA и WBO от Рейны Теллес, хотя изначально обсуждался реванш против Эрики Крус. Поединок примечателен тем, что Серрано уже не впервые настояла на проведении трехминутных раундов — как в мужских сражениях. «Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я борюсь за всех женщин, за равенство и за Пуэрто-Рико», — говорила Аманда.

