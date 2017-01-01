Акулы. Серия 5
Wink
Сериалы
Акулы
1-й сезон
5-я серия

Акулы (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42017, Sharks
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Люди боятся акул больше, чем других обитателей морских глубин. Документальный проект National Geographic предлагает заглянуть в лицо своим страхам и познакомиться с хищными рыбами поближе. Вы узнаете, как они размножаются, каким видам акул угрожает исчезновение, а также ― многое другое.

Сериал Акулы 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск