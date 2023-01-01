Академия пиратов (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Академия пиратов. Сезон 1. Серия 2
2023, Pirate Academy
6+
Трое друзей поступают в Академию пиратов и решают самые разные задачки, чтобы стать первоклассными морскими разбойниками. Французский мультсериал с короткими эпизодами для детей. Сэм, Эндрю и Финн — настоящие друзья. Они хотят учиться в Пиратской академии, чтобы стать грозными корсарами и встать в один ряд с легендарными разбойниками. Но не только они мечтают бороздить морские просторы и совершать пиратские подвиги. В школе такое славное будущее представляет себе чуть ли не каждый ученик. Поэтому троим товарищам придется постараться, чтобы выделиться. Их отправляют в класс капитана Шарлотты Ле Крекерс, ворчливой пиратки, у которой необычные методы обучения. Но чего только не придумают ребята, лишь бы добиться звания настоящих пиратов. С какими заданиями предстоит справиться трем маленьким хулиганам, узнаете в детском шоу «Академия пиратов», — мультфильм смотреть можно на нашем сервисе.

Страна
Франция
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

