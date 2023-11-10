Агентство специальных расследований. Сезон 1. Серия 7
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Агентство специальных расследований
1-й сезон
7-я серия

Агентство специальных расследований (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Агентство специальных расследований. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал, который поможет разобраться в самых каверзных вопросах политики, бизнеса, науки и истории.
Загадки космоса, причины природных катаклизмов, исторические неточности, применение магии на практике — погружаться в исследования будет особенно интересно, если сериал «Агентство специальных расследований» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Сериал «Агентство специальных расследований» (2013) поможет развеять туман неопределенности над самыми неоднозначными открытиями. Ведущий Вячеслав Разбегаев, придерживающийся здорового скептицизма, обязательно доберётся до правды и найдёт все необходимые доказательства.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
31 мин / 00:31

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