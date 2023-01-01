Агентство (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Офисная дорама о талантливой специалистке по маркетингу, которая стремится стать первой женщиной, возглавившей известное рекламное агентство. Ко Аин росла в неполной и небогатой семье, но смогла блеснуть своими незаурядными способностями в университете и в конце концов добилась большего, чем ее более обеспеченные однокурсники. Девушка строит успешную карьеру в различных стартапах, пока не получает престижную должность в рекламном агентстве VC Communications. Аин сосредотачивается на работе, параллельно пытаясь справиться с детскими травмами. Ее главная цель — возглавить компанию. Задача предстоит не из легких, ведь раньше это никогда не удавалось сделать женщине. Аин нужно убедить начальство, что она — лучшая из всех возможных кандидаток.
