Агент Али (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

По дороге в школу 12-летний троечник Али находит странное устройство. Вскоре мальчик узнает, что гаджет был украден у разведслужбы МСС. Ему предлагают стать секретным агентом и поступить на обучение в Академию. Воодушевленный предстоящей работой Али приступает к тренировкам и быстро осознает, как нелегко выполнять миссии и противостоять коварным врагам. Ведь злые ученые и их жестокие наемники постоянно устраивают атаки на Киберрай. Но Али твердо намерен стать лучшим агентом МСС.

