Африканские истории семьи гепардов (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.42017, Африканские истории семьи гепардов. Сезон 1. Серия 6
Документальный16+
О сериале
Я Малейка, знаменитый Гепард, и мне хотелось бы поделиться с вами историями моих друзей-друзей на африканском континенте. Африка – место красоты, грации, радости и скрытой опасности. Конечно, истории рассказываю только я, но мои дети тоже хотят, чтобы их увидели :). Я верю, что вы оцените то, как я вижу разных животных, живущих рядом с нами, а также хорошие и плохие моменты, которые все мы переживаем в эти трудные времена.
ЖанрДокументальный
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
8.5 КиноПоиск