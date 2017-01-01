Африканские истории семьи гепардов (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Африканские истории семьи гепардов. Сезон 1. Серия 6
Африканские истории семьи гепардов
1-й сезон
6-я серия

9.42017, Африканские истории семьи гепардов. Сезон 1. Серия 6
Документальный16+
Я Малейка, знаменитый Гепард, и мне хотелось бы поделиться с вами историями моих друзей-друзей на африканском континенте. Африка – место красоты, грации, радости и скрытой опасности. Конечно, истории рассказываю только я, но мои дети тоже хотят, чтобы их увидели :). Я верю, что вы оцените то, как я вижу разных животных, живущих рядом с нами, а также хорошие и плохие моменты, которые все мы переживаем в эти трудные времена.

Жанр
Документальный
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.5 КиноПоиск