Шведская драма о подростке из преступной банды, который оказывается в элитной школе в надежде начать жизнь с начала. Многосерийная адаптация фильма «Зло», номинанта на премию «Оскар» 2004 года. Смотрите сериал «Абсолютное зло» в подписке Amediateka на Wink.



Школа-интернат Стернсберг — последний шанс для подростка Эрика оставить позади свою тяжелую жизнь, в которой он был лидером уличной шпаны. На новом месте никто не знает ни о его темном прошлом, ни о жестоких методах воспитания его отца. В Стернсберге он знакомится с Марией, работницей местной столовой. Молодые люди влюбляются, и Эрику кажется, что жизнь начинает налаживаться. Однако скоро оказывается, что в школе действует жестокая система, которая позволяет старшим ученикам унижать и держать в страхе младших. Эрик снова погружается в мир насилия, но так просто он не сдастся.



Сумеет ли он выстоять? Смотрите сериал «Абсолютное зло» в подписке Amediateka на Wink.

