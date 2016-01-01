WinkДетямА ты знаешь?1-й сезон20-я серия
8.82016, Do You Know?
Документальный, Развивающие0+
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А ты знаешь? (сериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
О сериале
Сериал, который поможет ответить на самые важные для детей вопросы, которые подчас ставят в тупик самых умных родителей. А ты знаешь, как работает пожарная машина, почему рожки для мороженого в форме конуса и что происходит в стиральной машине, когда мы закрываем дверцу?
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СтранаВеликобритания
ЖанрРазвивающие, Документальный
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb