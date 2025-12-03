90-е (сериал, 2018) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн бесплатно

90-е годы называют лихими и огромным испытанием для каждого жителя России. Это время, когда на руинах разрушенного Советского Союза строилась новая страна – с новыми порядками и новыми героями. "90-е" – это документальный фильм-расследование. Публицистический цикл рассказывает о самых значимых явлениях в жизни общества того времени: зарождение класса "новых русских", приватизация, чеченские войны, конкурсы красоты, "Аум Синрикe", "Хопeр-Инвест", криминальные войны, заказные убийства, "шоковая терапия", яркие герои народившегося шоу-бизнеса, самые громкие скандалы десятилетия… Это было очень интересное время! Каждая серия цикла – это частные истории на фоне значимых политических событий, объясняющие природу многих современных общественных проблем. В каждом выпуске использованы интервью участников тех или иных событий и других свидетелей эпохи, уникальные архивные кадры, постановочные съeмки и современная графика.

