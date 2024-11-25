8 лет в ожидании любви (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22023, 8 лет в ожидании любви. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
В студенческие годы Светлана и Вадим собирались пожениться, несмотря на то что родственники были против их союза. Счастье влюблённых разрушил несчастный случай — защищая Свету, Вадим ввязался в драку, в ходе которой погиб один из хулиганов. Вадима осудили на 8 лет, а Света узнала, что беременна.
Двоюродный брат Вадима Михаил, влюблённый в Светлану, взял на себя заботу о ней. Ему удалось убедить Вадима бросить девушку, чтобы не портить ей жизнь. Михаил сделал Свете предложение. Она, понимая, что не справится в одиночку с младенцем на руках, согласилась.
Светлана отказывается от любви и отдаёт всю себя сыну. Но, когда Вадим выходит на свободу и снова появляется в её жизни, Света понимает, что чувства к нему не угасли.