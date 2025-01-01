4 градуса (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Чтобы спасти дочь, успешный хирург начинает сотрудничать с бандитами, которые занимаются нелегальной продажей органов. Остросюжетная драма «4 градуса» — сериал о том, на что готовы родители ради собственных детей.
Нефролог Тимур — отличный хирург, зарекомендовавший себя в профессии. Однако в его семье разворачивается трагедия: тяжелая болезнь дочери дала осложнения на почки, а жена подает на развод. В самый ответственный момент мать подходящего донора отзывает согласие, а время уходит. Тогда Тимур решается на рискованный шаг и обращается в даркнет — на черный рынок органов. Здесь за почку человека с редкой четвертой группой крови требуют неподъемную сумму. Однако брокеры предлагают Тимуру сотрудничество: несколько нелегальных операций полностью покроют сделку. Хирург соглашается, не подозревая, какой кошмар его ждет.
