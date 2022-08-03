3 простые идеи использования джутового каната
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Мастер Сергеич
1-й сезон
3 простые идеи использования джутового каната

Мастер Сергеич (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, 3 простые идеи использования джутового каната
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На нашем канале: Поделки своими руками, рукоделие, мастер-классы, DIY и самоделки. Много интересных и познавательных видео о поделках и самоделках, которые вы легко сможете повторить дома. Делаем вазы своими руками из разных материалов, шкатулки и ларцы, работаем с холодным фарфором. Делаем цветы из бумаги и картона, цветочные горшки для дома и сада и красивые кашпо своими руками.

Жанр
Блог, DIY
Время
3 мин / 00:03

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