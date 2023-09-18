Война с режиссером
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10 самых...
1-й сезон
Война с режиссером
8.72022, Война с режиссером
ТВ-шоу, Документальный18+

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10 самых... (сериал, 2022) сезон 1 серия 148 смотреть онлайн

О сериале

Цикл "10 самых…" – это рейтинг самых удивительных историй, в которые попали известные люди. Неравные браки, неудачные пластические операции, громкие разводы, служебные романы – поле для соревнования звeзд. Постоянное эпатирование публики – часть их профессии, поэтому битва за верхнюю строчку в любом рейтинге всегда разворачивается чрезвычайно интересная.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
26 мин / 00:26

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