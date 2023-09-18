Цикл "10 самых…" – это рейтинг самых удивительных историй, в которые попали известные люди. Неравные браки, неудачные пластические операции, громкие разводы, служебные романы – поле для соревнования звeзд. Постоянное эпатирование публики – часть их профессии, поэтому битва за верхнюю строчку в любом рейтинге всегда разворачивается чрезвычайно интересная.

