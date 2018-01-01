Wink Originals

Лучшие русские детективы, комедии и документальное кино — эта подборка создана для тех, кто любит качественные отечественные сериалы и фильмы с захватывающими сюжетами и сильными персонажами. Wink Originals — это эксклюзивные проекты видеосервиса Wink, которые не встретить на других платформах. Здесь каждый найдет что-то для себя: от криминальных драм до трогательных историй о дружбе и взрослении. Среди проектов коллекции — «Комбинация», сериал 2024 года, который рассказывает историю популярной музыкальной группы. Есть и сериал «Чистые» в хорошем качестве. Тем, кто хочет погрузиться в атмосферу 80-х, рекомендуем смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также в этой подборке вы найдете такие популярные сериалы, как «Балет», «Фишер», «Библиотекарь», «Подростки в космосе», детективный сериал для детей «Любопытная Варвара», и много других уникальных проектов. Включайте проекты Wink Originals и смотрите лучшие отечественные фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра Wink, которые подарят вам море эмоций.