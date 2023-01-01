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Российские комедийные сериалы

Российские комедийные сериалы имеют богатую историю и разнообразие жанров, привлекая зрителей своим юмором и остроумными сюжетами. В нашей подборке представлены лучшие российские комедийные сериалы самых разных жанров — здесь есть и новые российские комедийные сериалы 2024 года, и российские комедийные сериалы с высоким рейтингом. Вот некоторые из самых популярных и заметных сериалов, которые завоевали сердца аудитории: «Комбинация» от Wink Originals, «На автомате» со звездой «Слово пацана. Кровь на асфальте» Славой Копейкиным, «Многодетство», «Инспектор Гаврилов», «Папины дочки. Новые», «Мама будет против», «Крутая перемена», «Отель Элеон», «Ивановы-Ивановы», «Юность» и многие другие. Российские комедийные сериалы продолжают развиваться и становится все смешнее — ведь юмор нужен людям в любое время. Смотреть российские комедийные сериалы в хорошем качестве и с отличным звуком приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!