Новогоднее кино для детей
Wink
Все подборки
Новогоднее кино для детей

Новогоднее кино для детей

Праздничная коллекция детских фильмов и сериалов.

Для детей
Постер к фильму Пернатое рождество 2024
7.0

Пернатое рождество

2024, 89 мин
Постер к фильму Одна дома: Великолепная пятерка 2024
8.7

Одна дома: Великолепная пятерка

2024, 81 мин
Постер к фильму Баба Яга спасает Новый год 2024
9.1

Баба Яга спасает Новый год

2024, 99 мин
Постер к фильму Чебурашка. Новый год 2024
9.2

Чебурашка. Новый год

2024, 11 мин
Постер к фильму Поймай собаку, если сможешь 2024
8.8

Поймай собаку, если сможешь

2024, 95 мин
Постер к фильму Рождество в Городе Мастеров 2023
9.0

Рождество в Городе Мастеров

2023, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рождественские истории Астрид Лингрен 2023
8.3

Рождественские истории Астрид Лингрен

2023, 52 мин
Постер к фильму Одна дома 2023
9.0

Одна дома

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спасти Санту 2023
8.8

Спасти Санту

2023, 92 мин
Постер к фильму Турбозавры. Год Дракона 2023
9.1

Турбозавры. Год Дракона

2023, 46 мин
Бесплатно
Постер к фильму Блестка и спасенное Рождество 2023
8.1

Блестка и спасенное Рождество

2023, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Магическая машина времени 2022
8.4

Магическая машина времени

2022, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три мудреца против Санты 2022
8.1

Три мудреца против Санты

2022, 99 мин
Постер к фильму Королевская нянька 2022
8.5

Королевская нянька

2022, 81 мин
Постер к фильму Рождество в подарок 2022
8.2

Рождество в подарок

2022, 101 мин
Постер к фильму Одни на каникулах 2022
8.9

Одни на каникулах

2022, 81 мин
Постер к фильму Новогодние волшебности 2022
9.1

Новогодние волшебности

2022, 9 мин
Постер к фильму Маша и Медведь: 12 месяцев 2022
9.3

Маша и Медведь: 12 месяцев

2022, 22 мин
Постер к фильму Приключения Тедди 2022
8.9

Приключения Тедди

2022, 75 мин
Постер к фильму Здравствуй, Дедушка Мороз! 2021
8.5

Здравствуй, Дедушка Мороз!

2021, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зимние каникулы: Магический отель 2021
9.0

Зимние каникулы: Магический отель

2021, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Все хорошо 2021
8.9

Все хорошо

2021, 96 мин
Постер к фильму Вовка и зима в Тридевятом царстве 2021
8.9

Вовка и зима в Тридевятом царстве

2021, 7 мин
Постер к фильму Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл 2020
8.9

Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл

2020, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна 2020
9.0

Тайна

2020, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чебурашка. Секрет праздника 2020
9.1

Чебурашка. Секрет праздника

2020, 7 мин
Постер к фильму Умка на елке 2019
9.3

Умка на елке

2019, 7 мин
Постер к фильму Рождество трех медведей 2019
8.1

Рождество трех медведей

2019, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму В поисках Рождества 2019
8.8

В поисках Рождества

2019, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Все ждут Рождество: Люси против Крампуса 2018
8.9

Все ждут Рождество: Люси против Крампуса

2018, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ведьма Лилли и Заколдованное Рождество 2017
9.1

Ведьма Лилли и Заколдованное Рождество

2017, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зип и Зап на острове капитана 2016
9.0

Зип и Зап на острове капитана

2016, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зимние каникулы: Страна эльфов 2016
9.0

Зимние каникулы: Страна эльфов

2016, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой папа – Санта-Клаус 2016
8.8

Мой папа – Санта-Клаус

2016, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дед Мороз. Битва Магов 2016
9.0

Дед Мороз. Битва Магов

2016, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебное королевство Щелкунчика 2015
8.8

Волшебное королевство Щелкунчика

2015, 76 мин
Постер к фильму Елки лохматые 2014
9.2

Елки лохматые

2014, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения 2014
9.0

Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения

2014, 34 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой друг дед мороз 2014
8.7

Мой друг дед мороз

2014, 77 мин
Постер к фильму Страна хороших деточек 2013
8.9

Страна хороших деточек

2013, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие к Рождественской звезде 2012
9.0

Путешествие к Рождественской звезде

2012, 73 мин
Постер к фильму 12 рождественских собак: Спасение приюта для щенков 2012
9.0

12 рождественских собак: Спасение приюта для щенков

2012, 97 мин
Постер к фильму Когда Санта упал на Землю 2011
8.9

Когда Санта упал на Землю

2011, 103 мин
Постер к фильму 12 рождественских собак 2004
9.0

12 рождественских собак

2004, 102 мин
Постер к фильму Новогодние приключения Маши и Вити 1975
9.5

Новогодние приключения Маши и Вити

1975, 66 мин
Бесплатно