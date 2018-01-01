Новогоднее кино для детей
Праздничная коллекция детских фильмов и сериалов.
7.0
Пернатое рождество
2024, 89 мин
8.7
Одна дома: Великолепная пятерка
2024, 81 мин
9.1
Баба Яга спасает Новый год
2024, 99 мин
9.2
Чебурашка. Новый год
2024, 11 мин
8.8
Поймай собаку, если сможешь
2024, 95 мин
9.0
Рождество в Городе Мастеров
2023, 89 мин
Бесплатно
8.3
Рождественские истории Астрид Лингрен
2023, 52 мин
9.0
Одна дома
2023, 88 мин
Бесплатно
8.8
Спасти Санту
2023, 92 мин
9.1
Турбозавры. Год Дракона
2023, 46 мин
Бесплатно
8.1
Блестка и спасенное Рождество
2023, 74 мин
Бесплатно
8.4
Магическая машина времени
2022, 88 мин
Бесплатно
8.1
Три мудреца против Санты
2022, 99 мин
8.5
Королевская нянька
2022, 81 мин
8.2
Рождество в подарок
2022, 101 мин
8.9
Одни на каникулах
2022, 81 мин
9.1
Новогодние волшебности
2022, 9 мин
9.3
Маша и Медведь: 12 месяцев
2022, 22 мин
8.9
Приключения Тедди
2022, 75 мин
8.5
Здравствуй, Дедушка Мороз!
2021, 79 мин
Бесплатно
9.0
Зимние каникулы: Магический отель
2021, 88 мин
Бесплатно
8.9
Все хорошо
2021, 96 мин
8.9
Вовка и зима в Тридевятом царстве
2021, 7 мин
8.9
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
2020, 91 мин
Бесплатно
9.0
Тайна
2020, 83 мин
Бесплатно
9.1
Чебурашка. Секрет праздника
2020, 7 мин
9.3
Умка на елке
2019, 7 мин
8.1
Рождество трех медведей
2019, 79 мин
Бесплатно
8.8
В поисках Рождества
2019, 67 мин
Бесплатно
8.9
Все ждут Рождество: Люси против Крампуса
2018, 88 мин
Бесплатно
9.1
Ведьма Лилли и Заколдованное Рождество
2017, 95 мин
Бесплатно
9.0
Зип и Зап на острове капитана
2016, 100 мин
Бесплатно
9.0
Зимние каникулы: Страна эльфов
2016, 84 мин
Бесплатно
8.8
Мой папа – Санта-Клаус
2016, 70 мин
Бесплатно
9.0
Дед Мороз. Битва Магов
2016, 111 мин
Бесплатно
8.8
Волшебное королевство Щелкунчика
2015, 76 мин
9.2
Елки лохматые
2014, 82 мин
Бесплатно
9.0
Пингвиненок Пороро: Новогодние приключения
2014, 34 мин
Бесплатно
8.7
Мой друг дед мороз
2014, 77 мин
8.9
Страна хороших деточек
2013, 78 мин
Бесплатно
9.0
Путешествие к Рождественской звезде
2012, 73 мин
9.0
12 рождественских собак: Спасение приюта для щенков
2012, 97 мин
8.9
Когда Санта упал на Землю
2011, 103 мин
9.0
12 рождественских собак
2004, 102 мин
9.5
Новогодние приключения Маши и Вити
1975, 66 мин
Бесплатно