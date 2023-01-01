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Комедийные мультфильмы
8.9
Супер папочка
2024, 92 мин
9.0
Новые приключения Пса и его друзей
1990, 71 мин
Бесплатно
9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
2022, 72 мин
7.8
4 сапога и барсук против роботов
2015, 72 мин
8.5
Тайна заколдованного зеркала
2023, 91 мин
Бесплатно
8.3
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Колдун Алазар
2022, 131 мин
Бесплатно
8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах
2018, 67 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
Бесплатно
8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.5
Не все дома
2020, 94 мин