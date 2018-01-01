Индийские сериалы

Индийская киноиндустрия славится своим качественным уровнем производства не только на родине, но и за ее пределами. Индийские сериалы на русском языке ждут вас онлайн в отличном качестве на нашем видеосервисе. Подборка индийских сериалов включает проекты самых разнообразных жанров, что позволяет каждому зрителю найти что-то по своему вкусу. Любителям качественных драм с интригами и неожиданными поворотами сюжета рекомендуем обратить внимание на подписку Amediateka на Wink. Здесь представлены такие сериалы, как «Невидимый», «Вне закона: Правосудие без порядка», а также драматический триллер «Асур: Познай свою темную сторону». Погрузитесь в мир индийской культуры и страстей, сопереживая героям в мелодрамах «Отважная Мит», «Твои улочки», «Брак по-индийски». А если вы хотите поближе познакомиться с историей Индии, то советуем посмотреть зрелищный проект «Джодха и Акбар: история великой любви». Не упустите возможность узнать традиции, обычаи, музыку и танцы этой удивительной страны. Смотреть индийские сериалы, все серии онлайн можно в любое время на видеосервисе Wink!