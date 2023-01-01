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Фильмы и мультфильмы для детей смотрите бесплатно

В эту подборку мы добавили лучшие мультфильмы для детей, а также фильмы, которые понравятся и детям, и их родителям. Эти яркие и добрые истории не только развлекут малышей, но и чему-то их научат. Будь то захватывающие приключения, магические сказки или забавные мультики про животных — в этой подборке каждый ребенок найдет что-то по душе. В коллекции вы найдете лучшие детские фильмы: «Зимние каникулы: магический отель», «Тайна», «Шпион по соседству», «Миа и белый лев» и другие. Если хотите смотреть фильмы про магию, рекомендуем «Все ждут Рождество», «Невероятное перемещение» и «Вински и порошок-невидимка». Найдутся и мультфильмы про животных: «Братцы кролики», «Зверолэнд» и «Прыгучая братва». В подборке есть много других увлекательных и добрых историй. Пора устроить настоящий кино-марафон для всей семьи! Оформляйте подписку на видеосервис Wink, включайте подборку и смотрите фильмы для детей и красочные познавательные мультфильмы, вышедшие в хорошем качестве, бесплатно.