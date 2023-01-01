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Дeтям
9.3
Белль и Себастьян: Новое поколение
2022, 93 мин
9.1
Ловцы забытых голосов
2011, 111 мин
8.3
Эллиот и волшебный амулет
2022, 86 мин
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
7.8
Тайна амулета
2022, 91 мин
9.1
Большое приключение Оззи и Теда
2009, 86 мин
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
8.3
Сказка о красавице Весне
2022, 84 мин
8.5
Как мы сбежали с цирком
2019, 82 мин
9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
2022, 72 мин
7.8
4 сапога и барсук против роботов
2015, 72 мин
8.9
Супер папочка
2024, 92 мин