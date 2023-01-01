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Бесплатное детям
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
8.4
Пушистый переполох
2018, 81 мин
Бесплатно
9.2
Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья
1991, 84 мин
Бесплатно
9.2
Черепашки-ниндзя
1990, 89 мин
Бесплатно
9.0
Новые приключения Пса и его друзей
1990, 71 мин
Бесплатно
9.0
Черепашки-ниндзя 3
1993, 91 мин
Бесплатно
9.2
Братья Комаровы
1961, 55 мин
Бесплатно
9.0
Боба и слон
1972, 63 мин
Бесплатно
8.7
Сказка про влюбленного маляра
1987, 75 мин
Бесплатно
9.2
Стражи терракоты
2021, 104 мин
Бесплатно
8.4
Сокровища морских глубин
2020, 90 мин
Бесплатно
8.9
Легенда Лонгвуда
2014, 94 мин
Бесплатно
9.3
По кличке «Чудак»
2015, 91 мин
Бесплатно
8.8
Охотники на драконов
2008, 78 мин
Бесплатно
8.5
Тайна заколдованного зеркала
2023, 91 мин
Бесплатно
8.3
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Колдун Алазар
2022, 131 мин
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8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах
2018, 67 мин
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7.7
Воля вселенной
1988, 66 мин
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8.6
Весенняя сказка
1971, 79 мин
Бесплатно
9.1
Город мастеров
1965, 79 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
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8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна
2023, 80 мин
Бесплатно
8.8
Мой брат - робот
2022, 80 мин
Бесплатно
8.6
Необыкновенные приключения Бастера
2021, 91 мин
Бесплатно
8.8
Лохматый детектив
2018, 82 мин
Бесплатно
8.5
Том Сойер и Гекльберри Финн
2014, 86 мин
Бесплатно
8.8
Царевич Проша
1974, 84 мин
Бесплатно
8.6
Самый лучший друг
2018, 80 мин
Бесплатно
8.9
Необыкновенные приключения Карика и Вали
1987, 126 мин
Бесплатно
9.1
Ослиная шкура
1982, 79 мин
Бесплатно
8.8
Принц и нищий
1972, 74 мин
Бесплатно
9.1
На златом крыльце сидели
1986, 67 мин
Бесплатно
8.5
Кольца Альманзора
1977, 60 мин
Бесплатно
9.1
Фантазеры
1965, 62 мин
Бесплатно
8.7
Колыбельная для брата
1982, 66 мин
Бесплатно
8.7
Засекреченный город
1974, 68 мин
Бесплатно
9.4
Финист — Ясный сокол
1975, 74 мин
Бесплатно
8.9
В ожидании чуда
1975, 68 мин
Бесплатно
8.8
Косолапый друг
1959, 85 мин
Бесплатно
8.9
Пока бьют часы
1977, 75 мин
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9.1
Дай лапу, Друг
1967, 64 мин
Бесплатно
9.2
Белоснежка: Месть гномов
2012, 103 мин
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