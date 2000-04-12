Женский Журнал - смотреть онлайн прямой эфир

13:00 - 14:25

Загадочные убийства Агаты Кристи. 3-й сезон. 10-я серия - "Убийство в пансионе" , 16+

В фильме нет ни легендарного интеллектуала Эркюля Пуаро, ни проницательной мисс Марпл. Вместо них загадочные криминальные истории распутывают комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон.