Зал суда - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:40 - 21:27

"Дела семейные" с Е. Кутьиной. Новые истории. 70-я серия , 16+

В проекте "Дела семейные. Новые истории" разбираются дела, которые касаются взаимоотношений между родственниками. Ваш избранник оказался героем не вашего романа? Вас унизили и оскорбили? Ваш дом больше напоминает "палату № 6".